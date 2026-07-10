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НовостиОбщество10 июля 2026 11:13

На участке улицы Вокзальной в Пскове ограничат движение

Движение ограничат на участке улицы Вокзальной в Пскове
Источник:kp.ru
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В понедельник, 13 июля, будет ограничено движение транспорта на улице Вокзальной – на участке от улицы Л. Толстого до дома 54Б по Октябрьскому проспекту. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Ограничения будут введены в связи с дорожными работами. При благоприятных погодных условиях здесь будет производиться укладка верхнего слоя асфальта.

«Пожалуйста, учитывайте эту информацию при планировании маршрутов – заранее продумайте пути объезда. Приносим извинения за временные неудобства и благодарим за понимание!», — обратились к псковичам в администрации города.