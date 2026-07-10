Полуторагодовалый ребенок утонул во время прогулки в Псковской области

Фото: СУ СК РФ по Псковской области

Вечером 9 июля в поселке Бежаницы полуторагодовалый ребенок самостоятельно вышел из частного дома, где жил с родителями, упал в водоем и утонул. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Псковской области.

В настоящее время следователями проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, проводится комплекс иных следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

Возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности».