Ливни и грозы ждут жителей Псковской области на этой неделе

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По данным специалистов метеоцентра «Фобос», на Северо-Западе России, включая Псковскую область, в первой половине недели вероятны ливни и грозы. Это связано с влиянием антициклона. Затем облаков станет меньше, и осадки приобретут локальный и кратковременный характер.

В Пскове в первой половине недели также ожидаются дожди. Наиболее высока вероятность осадков в понедельник, 27 июля, и во вторник, 28 июля.

В среднем температура воздуха в городе не опустится ниже +23 градусов тепла. В отдельные дни возможно до +28 градусов. Ночи также ожидаются теплыми – от +13 до +18 градусов тепла.