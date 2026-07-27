Спортивный комплекс, панна-ринг и видеонаблюдение: В Пскове продолжается благоустройство территории в районе Сиреневого бульвара

Фото: стоп-кадр из видео с канала Михаила Ведерникова в МАХ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников вместе с главой Пскова Борисом Елкиным оценили ход благоустройства территории в районе улицы Звездной и Сиреневого бульвара. Об этом губернатор рассказал в своем канале в МАХ.

В настоящее время на площадке уже установлены небольшой спортивный комплекс и панна ринг, проложены пешеходные дорожки, организована парковка, смонтировано освещение и видеонаблюдение.

«Продолжается озеленение. После завершения всех работ территория станет не только функциональной, но и уютной и красивой. На благоустройство выделено более 17 миллионов рублей. Подумаем, что можно сделать с хоккейной коробкой, чтобы пространство было завершенным», — рассказал Михаил Ведерников.

Отметим, что это общественное пространство было выбрано самими местными жителями в 2025 году в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» президентского нацпроекта «Инфраструктура для жизни».