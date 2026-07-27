Футбольный клуб «Псков» стал пятикратным обладателем Кубка Северо Запада

Фото: ОФФ «Северо-Запад»

На стадионе «Спартак» в Гатчине состоялся финальный матч Кубка Северо-Запада среди мужских команд сезона 2026 года, сообщает пресс-служба администрации Пскова.

По результатам турнира, ФУ «Псков» одержал победу над СШ «Ленинградец» со счетом 2:1.

Счет был открыт на 26-й минуте: Кирилл Алексеев ударом с лета после подачи с углового вывел свою команду вперед. На 34-й минуте Никита Морозов сравнял положение – к перерыву команды ушли при ничейном результате.

Решающий эпизод произошел на 89-й минуте. После нарушения правил в штрафной площади соперника арбитр назначил пенальти в ворота «Ленинградца». Федор Пикалев реализовал одиннадцатиметровый удар, установив итоговый счет встречи.

Для ФК «Псков» этот трофей стал пятым в истории клуба. Ранее команда побеждала в 1999, 2007, 2020 и 2021 годах. Таким образом, псковский клуб вышел в единоличные лидеры по количеству побед в турнире.

Как отметил генеральный директор клуба Иван Штылин, победа имеет дополнительное значение в связи с празднованием Дня города Пскова. Он также адресовал слова признательности болельщикам.

«Хочу поздравить всех болельщиков футбола с этой важной и ценной победой нашей команды! Особенно приятно выиграть Кубок в дни празднования города Пскова. Посвящаем эту долгожданную победу всем псковичам, кому небезразличен футбол!», — отметил Иван Штылин.

Победитель Кубка Северо-Запада получает право участия в стыковых матчах за выход в финальный турнир Третьей лиги. Осенью ФК «Псков» встретится с победителем Кубка Санкт-Петербурга. В случае успеха команда отправится на финальный турнир в Сочи.