Фильм великолукского режиссера стал победителем VII Международного кинофестиваля «Западные ворота» в Пскове

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В Пскове подвели итоги VII Международного кинофестиваля «Западные ворота», передает пресс-служба правительства Псковской области.

Церемония закрытия состоялась в Псковской областной филармонии. Участие в мероприятии приняла министр культуры Псковской области Илианна Петрова.

В рамках торжественного мероприятия состоялась церемония вручения наград. Главный приз фестиваля по итогам зрительского голосования получил фильм «Рыба на крючке» таджикского режиссера Мухиддина Музафара. В конкурсной программе «Киностарт-2026» победителем признан Андрей Воронов из Великих Лук с лентой «День 14».

Награду за лучшую режиссуру присудили индийскому фильму «Театр. Миф о реальности». Приз за лучшую мужскую роль получил Денис Хохрин, исполнивший главную роль в российской картине «Мальчик-птица». Лучшей актрисой названа Гузель Жан – за главную женскую роль в казахстанском фильме «Игроманка».

За четыре дня фестиваля организаторы представили зрителям более 100 картин из России, Индии, Казахстана, Китая и других стран.

Программа включала международный конкурс полнометражных лент, смотр короткометражного кино, конкурс документальных фильмов о малоизвестных исторических событиях «Хранители памяти», а также секции «До 16 и старше», «Киноклуб», «Панорама», «Кино в мешках», тематические показы, ретроспективы и гала-премьеры. Особое место на фестивале заняли картины, снятые на псковской земле.