Псков
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Псков
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Псков
+17°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество27 июля 2026 9:31

В августе частично перекроют проезд по проспекту Октябрьскому в Пскове

В Пскове частично перекроют проезд по проспекту Октябрьскому
Источник:kp.ru
.

.

Ограничения будут введены в связи проведением ремонта инженерных сетей. Об этом сообщает ПАИ со ссылкой на постановление городской администрации.

С 10 по 16 августа временно будет прекращено движение транспорта на участке Октябрьского проспекта от улицы Некрасова до улицы Свердлова. В качестве объезда псковичей призвали использовать улицы Свердлова, Некрасова и Кузнецкую.

С 24 по 30 августа будет перекрыт участок Октябрьского проспекта от улицы Гоголя до Октябрьской площади. Для объезда предполагается использовать улицы Советскую, Гоголя, Ленина, Комсомольский переулок и улицу Свердлова.