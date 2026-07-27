В августе частично перекроют проезд по проспекту Октябрьскому в Пскове

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Ограничения будут введены в связи проведением ремонта инженерных сетей. Об этом сообщает ПАИ со ссылкой на постановление городской администрации.

С 10 по 16 августа временно будет прекращено движение транспорта на участке Октябрьского проспекта от улицы Некрасова до улицы Свердлова. В качестве объезда псковичей призвали использовать улицы Свердлова, Некрасова и Кузнецкую.

С 24 по 30 августа будет перекрыт участок Октябрьского проспекта от улицы Гоголя до Октябрьской площади. Для объезда предполагается использовать улицы Советскую, Гоголя, Ленина, Комсомольский переулок и улицу Свердлова.