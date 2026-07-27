В Пскове почтили память детей – жертв киевского режима

Фото: ПАИ

В День памяти детей – жертв киевского режима на Октябрьской площади у памятника святой равноапостольной княгине Ольге в Пскове прошлая акция-реквием, передает ПАИ.

Мероприятие, приуроченное ко Дню памяти детей – жертв войны в Донбассе, организовал Комитет семей воинов Отечества. Перед собравшимися выступила руководитель регионального комитета Мария Филонова, подчеркнув важность памятного события для всех присутствующих.

«Тысячи воинов погибали за то, чтобы мы жили под мирным небом. И каждый из нас понимает, что независимо ни от чего дети не должны гибнуть. Тем более в мирное время, тем более от пуль и снарядов взрослых людей», — подчеркнула уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова.

Она обратила внимание, что памятная акция в регионе проходит уже третий год и самая важная ее мысль – дети должны жить под мирным небом, у них должно быть будущее.

Участники акции произнесли имена детей, чье будущее уничтожила военная агрессия киевского режима. Их память почтили минутой молчания, к памятнику возложили цветы и игрушки.

В мероприятии также приняли участие председатель Общественной палаты Псковской области Александр Седунов, руководитель регионального филиала фонда «Защитники Отечества» Надежда Васильева, советник губернатора Псковской области Павел Гомон, директор гимназии № 29 Пскова, член Общественной палаты Псковской области Елена Синева, директор филиала центра «Воин» в Псковской области Владислав Бобылев, помощник губернатора Псковской области, выпускник региональной кадровой программы «Герои земли Псковской» Михаил Каратыш, глава Ассоциации ветеранов СВО Псковской области Игорь Пучков, ветеран СВО Артем Стозий и другие.