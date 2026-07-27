Заявки на компенсацию затрат по охране труда можно подать в Псковской области до 1 августа

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Такой возможностью с начала года уже воспользовались 183 страхователей региона на сумму свыше 77 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального Отделения СФР.

Всего на эти цели в этом году региональное Отделение планирует направить порядка 80 миллионов, поэтому прием заявлений продолжается.

Механизм компенсации предполагает, что работодатель сначала финансирует мероприятия за собственные средства, после чего Отделение СФР возмещает понесенные расходы. Стандартный размер возмещения составляет до 20 % от суммы страховых взносов на травматизм, уплаченных за предыдущий год. При включении в план санаторно-курортного лечения для работников предпенсионного возраста – тех, кому до пенсии осталось не больше пяти лет, – лимит может быть увеличен до 30 %.

Работодатель самостоятельно определяет направления расходования средств. Наиболее востребованными среди псковских страхователей остаются специальная оценка условий труда, приобретение средств индивидуальной защиты, организация обязательных медосмотров, обучение по охране труда, санаторно-курортное лечение и лечебно-профилактическое питание.

В этом году перечень профилактических мер был расширен. Компенсации теперь подлежат затраты на установку оборудования для автоматизированной выдачи СИЗ, приобретение манекенов-тренажеров для обучения навыкам первой помощи, оснащение медицинских пунктов, покупку алкотестеров, приборов для измерения давления и пульса, а также тахографов для отдельных категорий транспортных средств.

Участие в программе доступно для организаций любой формы собственности и индивидуальных предпринимателей, имеющих наемных работников. Обязательное условие – своевременная уплата страховых взносов и отсутствие задолженности.

«Тем, кто еще не обратился за поддержкой, рекомендую не откладывать. На первом этапе – достаточно направить заявление и план финансового обеспечения мероприятий по охране труда, планируемых работодателем к реализации. Самый простой способ – через личный кабинет на портале госуслуг, где все формы заполняются в электронном виде. Решение о согласовании заявления на финансирование нашими специалистам будет принято в течение девяти рабочих дней», — отметил управляющий Отделением СФР по Псковской области Дмитрий Яковлев.

После проведения хотя бы одного мероприятия из плана можно подать заявление на возмещение с подтверждающими расходы документами. Сделать это необходимо не позднее 15 ноября. Решение о перечислении средств принимается в течение 15 рабочих дней. При наличии замечаний у работодателя есть пять дней на их устранение.