Мастер из Псковской области собрал седьмой мотоцикл для бойцов СВО

Фото: газета «Призыв»

Житель деревни Сутоки Себежского района Александр Егоров собрал и отправил бойцам на передовую СВО седьмой мотоцикл. Об этом пишет районная газета «Призыв».

Старые советские мотоциклы для нужд СВО себежский умелец в основном приобретает за свой счет. Как правило, мужчина восстанавливает мотоциклы «Урал». Этим полезным делом он занимается в собственной мастерской.

«Восстанавливает за счет собственных средств. В седьмом пришлось заменить почти все. Такая техника нужна бойцам на фронте», — написали в редакции.

Совсем скоро железный конь отправится на передовую СВО.