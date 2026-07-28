Свыше 850 человек заболели ОРВИ в Псковской области за неделю

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С 20 по 26 июля на территории Псковской области зарегистрирован 851 случай заболевания острой респираторной вирусной инфекцией. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Доля детей в возрасте до 14 лет среди заболевших составила 53,9 %. В Пскове зафиксировано 325 случаев – это 38,2 % от общего числа по региону. Среди циркулирующих возбудителей преобладают респираторные вирусы негриппозной этиологии.

В ведомстве также отметили, что в летний период возрастают риски пищевых отравлений и острых кишечных инфекций. В связи с этим наряду с мониторингом респираторных заболеваний усилен контроль за профилактикой кишечных инфекций. Как уточнили в Роспотребнадзоре, за прошедшую неделю зарегистрировано 55 случаев острых кишечных инфекций, что ниже среднемноголетних значений.

Ситуация по заболеваемости острыми кишечными инфекциями, инфекциями верхних дыхательных путей, а также групповыми случаями инфекционных заболеваний находится на контроле управления Роспотребнадзора по Псковской области.