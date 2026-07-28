Псковички стали участницами Всероссийского молодежного форума «Территория смыслов»

Фото: министерство молодежной политики Псковской области

Александра Тимофеева и Кристина Коновалова из Пскова стали участницами тематической смены «Единство» Всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов» платформы Росмолодежь. Форумы. Об этом сообщает пресс-служба правительства Псковской области.

Заезд прошел на площадке мастерской управления «Сенеж» Президентской платформы «Россия – страна возможностей». Участниками стали руководители молодежных центров, лидеры студенческого самоуправления, представители Движения Первых и руководители управлений по молодежной политике и внеучебной работе вузов и ссузов со всей страны.

Смена «Единство» была приурочена к Году единства народов России и направлена на укрепление межнационального согласия и формирование общероссийской гражданской идентичности. Участники работали над созданием бесшовной воспитательной среды и разработкой конкретных социо-архитектурных проектов для укрепления ценностей единства и сплочения в обществе.

«Форум „Территория смыслов“ — это про смыслы, которые каждый находит после смены, и я убеждаюсь в этом не первый раз. Ты становишься ближе к молодежной политике, понимаешь, что сейчас находится на повестке дня, над чем работают, находишь для себя новый вектор развития и все это благодаря приглашенным спикерам, реализующих молодежную политику на территории Российской Федерации», — отметила Кристина Коновалова.

В рамках форума запланированы три смены: «Единство», «Правда» и «Родина». Участниками станут три тысячи человек в возрасте от 16 до 35 лет – как в очном, так и в дистанционном формате. Помимо образовательной программы и работы на секциях, все зарегистрировавшиеся на одну из смен смогут подать заявку на грантовый конкурс Росмолодежи. Максимальный размер поддержки – до 1,5 миллионов рублей на реализацию собственного проекта. Мероприятие проводится в рамках национального проекта «Молодежь и дети».