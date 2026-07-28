В Пскове продолжается благоустройство сквера у гостиницы «Рижская»

Фото: канал Бориса Елкина в МАХ

Глава Пскова Борис Елкин рассказал в своем канале в МАХ о ходе благоустройства сквера у гостиницы «Рижская».

«Содержание территории – под особым вниманием. По правилам благоустройства покос газонов проводится раз в месяц. Последний был 5-6 июля, следующий запланирован с 5 августа – с учетом погоды. В мае комиссия обследовала зеленые насаждения. Снос аварийных деревьев и санитарную обрезку выполним после завершения основных работ на объекте», — отметил он.

Глава города обратил внимание, что ремонт фонтана идет поэтапно. На первом этапе предусмотрено восстановление облицовки и гидроизоляции. Предварительно, эти работы должны быть завершены уже к 30 июля. Второй этап – устройство новой системы водоснабжения. В настоящий момент подрядчик уже определен. Сами работы планируется выполнить в течение августа.

«На воркаут площадке уже уложено резиновое покрытие, концепция утверждена, сейчас завершаем формирование документации. О сроках закупки и монтажа оборудования расскажу дополнительно. На прошлой неделе в детской игровой зоне смонтированы долгожданные новые качели. Что касается малых архитектурных форм – уже установлено 43 скамейки и 37 урн. В дальнейшем свободные места оснастим дополнительными МАФами», — подытожил Борис Елкин.