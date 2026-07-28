К 12 годам колонии приговорил суд жителя Псковской области за ДТП с двумя погибшими

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Гдовский районный суд вынес приговор местному жителю, признанному виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, с оставлением места происшествия) и ст. 125 УК РФ (оставление в опасности). Об этом сообщает канал «Псковская сводка».

Судом установлено, что 19 января 2025 года в ночное время в Гдове подсудимый, управляя автомобилем, не учел дорожные условия и допустил наезд на трех пешеходов, находившихся у края проезжей части. Двое из них скончались на месте от полученных травм. Третий пострадавший был оставлен водителем без помощи – тот покинул место аварии. Позже мужчину доставили в больницу.

С учетом личности подсудимого, наличия ряда смягчающих и отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, суд назначил наказание в виде 12 лет и 10 дней лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Кроме того, осужденному запрещено управлять всеми видами механических транспортных средств на срок 2 года 6 месяцев.

Мужчина был заключен под стражу в зале суда.

Компенсация морального вреда в пользу потерпевших взыскана на общую сумму свыше двух миллионов рублей.