Фестиваль мультимедийной фотографии «Цвет белой стены» пройдет в Псковской области

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31 июля в Дно пройдет областной фестиваль мультимедийной фотографии «Цвет белой стены». Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Фестиваль состоится в рамках празднования Дня города и Дня железнодорожника.

Организационная группа фестиваля завершила отбор фоторабот и сформировала тематические ролики для показа. Снимки, не вошедшие в программу, будут размещены в специальном разделе на сайте Псковского областного центра народного творчества с указанием авторов.

К проведению фестиваля на фасаде районного культурного центра в городе Дно установлен светодиодный экран. Он позволит транслировать мультимедийные материалы в новом техническом качестве в условиях открытого пространства.

Уже несколько лет подряд фестиваль «Цвет белой стены» сопровождается выступлениями музыкальных коллективов, которые задают его неповторимую атмосферу. В этом году участником программы станет псковский джаз-квинтет «Четверг».

Светодиодный экран был установлен по инициативе главы Дновского района Владимира Цветкова.

В рамках фестиваля также откроется персональная выставка известного псковского фотохудожника Андрея Кокшарова под названием «Место силы — земля Псковская».

«Работы Андрея Кокшарова — это документ эпохи, свидетельства времени. Это не сухая безмолвная картинка, а яркое мгновение жизни, говорящее порой о самых важных явлениях нашего времени. Псковский автор является вдохновителем и постоянным участником ежегодного международного фотофестиваля «Цвет белой стены». Его работы известны не только в России, но и во многих странах мира», — отмечают организаторы.

Фотофестиваль мультимедийных инсталляций проводится в Пскове с 2014 года. В его основе — искусство фотографии, со временем добавилась музыкальная составляющая. В этом году в фестивале планируют принять участие более 50-ти человек. Это фотолюбители и профессиональные фотографы из многих муниципальных образований Псковской области.

Фестиваль мультимедийной фотографии «Цвет белой стены» проводится при поддержке министерства культуры Псковской области, Псковского областного центра народного творчества, администрации Дновского муниципального округа и сообщества псковских фотографов.