«Лесной корабль поплыл»: Спешащий по своим делам лось попался фотолюбителям из Псковской области

Перебегающий дорогу лось попался в объектив фотоловушки в Псковской области. Удачными кадрами их автор поделился с подписчиками группы «Деревня Бойково» в соцсети «ВКонтакте».
Животное было замечено в Куньинском районе.
«Лесной корабль проплыл, хорош», — прокомментировала снимки подписчица группы Алла Рыжакова.
Кроме того, фотоловушка засняла перебегающую дорогу косулю.
Отметим, что ранее деревни Бойково также делились снимками следов медведя, которые были замечены неподалеку от населенного пункта.