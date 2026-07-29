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НовостиОбщество29 июля 2026 6:42

«Лесной корабль поплыл»: Спешащий по своим делам лось попался фотолюбителям из Псковской области

Фотоловушка в Псковской области засняла лося
Источник:kp.ru
Фото: группа «Деревня Бойково» в соцсети «ВКонтакте»

Фото: группа «Деревня Бойково» в соцсети «ВКонтакте»

Перебегающий дорогу лось попался в объектив фотоловушки в Псковской области. Удачными кадрами их автор поделился с подписчиками группы «Деревня Бойково» в соцсети «ВКонтакте».

Животное было замечено в Куньинском районе.

«Лесной корабль проплыл, хорош», — прокомментировала снимки подписчица группы Алла Рыжакова.

Кроме того, фотоловушка засняла перебегающую дорогу косулю.

Фото: группа «Деревня Бойково» в соцсети «ВКонтакте»

Фото: группа «Деревня Бойково» в соцсети «ВКонтакте»

Отметим, что ранее деревни Бойково также делились снимками следов медведя, которые были замечены неподалеку от населенного пункта.