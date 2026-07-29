Псковская область стала одним из пилотных регионов по внедрению высокоскоростного интернета на селе

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Псковская область вошла в число четырех пилотных регионов для внедрения нового механизма подключения к высокоскоростному интернету в сельской местности. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своем канале в МАХ.

Как отметил глава региона, к «оптике» будут подключены 30 населенных пунктов, где проживает от 100 до 1000 человек и уже присутствует инфраструктура, построенная с привлечением федеральных средств, в том числе президентского нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

«Для участия в пилотном проекте важно, чтобы не менее 30% домохозяйств были готовы к подключению. Еще одно условие – оплата единовременного инсталляционного платежа, который включает абонентскую плату за два года пользования интернетом. При формировании списка мы обязательно учтем все коллективные заявки и обращения, которые поступали ранее. О ходе реализации проекта и утвержденном списке буду информировать», — подытожил Михаил Ведерников.