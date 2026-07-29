«Город только просыпается, коммунальные службы уже на посту»: Глава Пскова рассказал о ежедневной работе коммунальщиков

Фото: канал Бориса Елкина в МАХ

Глава Пскова Борис Елкин рассказал в своем канале в МАХ о ежедневной работе специалистов городских коммунальных служб.

«Каждый день, пока город только просыпается, коммунальные службы уже на посту – и именно их труд формирует уютный облик Пскова. Специалисты убирают тротуары и зеленые зоны, косят траву, борются с борщевиком, вывозят мусор, приводят в порядок остановки, моют дорожные объекты и не упускают из виду ни одну деталь», — отметил глава Пскова.

«Без этой работы невозможно представить комфортную городскую жизнь. Благодаря коммунальщикам Псков остается ухоженным в любое время года», — подытожил Борис Елкин.