Фестиваль «Псковские каникулы» погрузит гостей в атмосферу 60-70-х годов

Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ

Фестиваль «Псковские каникулы» пройдет в Пскове с 30 июля по 2 августа. Программа фестиваля разделена на две части, каждая из которых предлагает свой способ знакомства с эпохой 1960-1970-х годов. Об этом сообщает пресс-служба правительства Псковской области.

Первая часть – иммерсивный спектакль с участием актеров. Зрители станут непосредственными участниками бытовых сцен прошлого: смогут оказаться в типичном советском дворе, услышать разговор у подъезда, прожить фрагмент повседневной жизни того времени. Акценты эпохи можно будет прочувствовать через интонации актеров, детально проработанные декорации и реквизит.

«Вторая часть – тематические локации, где прошлое можно потрогать, попробовать и даже выиграть в нем приз. Здесь будет по-настоящему оживленно», — сообщают организаторы.

Для гостей будут организованы площадки с советскими дворовыми играми – классики, резиночка, городки и другие, которые знакомы нескольким поколениям. Можно будет сыграть в лото, сделать фото в интерьере советской квартиры, посмотреть фильмы 60-70-х годов под открытым небом, проверить меткость в тире и многое другое.

На набережной реки Великой откроется блошиный рынок. Здесь представят винтажную посуду, значки, открытки, редкие книги, украшения и другие предметы с историей. Продавцы расскажут происхождение каждой вещи.

Фестиваль проводится в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство».