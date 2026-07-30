«Наши традиции – наши корни»: Фольклорный фестиваль «Знак русского» пройдет в Псковской области 1 августа

Фото: газета «Новая жизнь» Усвятского района

1 августа в деревне Церковище Усвятского района состоится региональный фольклорный фестиваль имени Ольги Сергеевой «Знак русского». Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Девиз фестиваля 2026 года – «Наши традиции – наши корни». Мероприятие направлено на сохранение и популяризацию традиционной культуры и приурочено к 104-летию со дня рождения народной певицы, чей голос стал символом Псковской земли.

В программе примут участие творческие коллективы из разных муниципалитетов региона: фольклорные ансамбли, коллективы русской песни и солисты. В их исполнении прозвучат произведения из репертуара Ольги Сергеевой, а также традиционные песни и пляски, связанные с летними и осенними обрядами.

Организаторами запланированы акция «Вечная благодарность», шествие «Живое наследие» от парка имени Ольги Сергеевой к основной площадке, а также хоровод времени в Ольгинском саду «Церковище помнит: 104 года Ольги Сергеевой». В рамках фестиваля выступит заслуженная артистка России Евгения Смольянинова, пройдут конкурсная дегустация блюд псковской кухни «Складчина» и тематическая программа «Знак русского единства в песнях Ольги Сергеевой» с участием региональных фольклорных коллективов.

Дополнительно на фестивале состоятся мастер-класс «Звук в традиционной культуре» от заслуженного работника культуры России Веры Кагазежевой и конкурс тематических фотозон «На Ольгином дворе».

Мероприятие организовано при поддержке правительства Псковской области, Ассамблеи народов России и других культурных институтов и направлено на укрепление межкультурного диалога и сохранение преемственности народных традиций.

Ольга Сергеева (1922–2002) – уроженка Усвятского края, исполнительница русских народных песен. С детства работала на земле, участвовала в полевых работах и перенимала песни от старших. Ее репертуар включает календарно-обрядовые, свадебные и лирические песни. В 1970-е годы были сделаны первые аудиозаписи певицы, после чего она неоднократно выступала в Ленинграде, участвовала в этнографических концертах и студийных записях на фирме «Мелодия». Режиссер Андрей Тарковский называл Ольгу Сергееву «Знаком русского».