81 человек пострадал от укусов клещей в Псковской области

.

С 20 по 26 июля в медицинские организации Псковской области с жалобами на присасывание клещей обратился 81 человек. Всего с начала сезона зафиксировано 1723 таких случая. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Чаще всего нападения паукообразных происходили на участках по месту жительства – в сельских населенных пунктах, дачных товариществах, а также в лесу.

Наибольшее число пострадавших зарегистрировано в Пскове (394 случая), Великих Луках (299), Опочецком (116), Невельском (107) и Псковском (102) муниципальных округах.

В лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии в Псковской области и медучреждений региона исследовано 2202 клеща, из которых 1636 сняты с людей, а 566 – собраны из объектов внешней среды.

По результатам лабораторных исследований, пораженность клещей инфекциями, опасными для человека, составила: клещевым вирусным энцефалитом – 0,12 %, иксодовым клещевым боррелиозом – 30,4 %, моноцитарным эрлихиозом человека – 2,75 %, гранулоцитарным анаплазмозом человека – 2,08 %. На сегодняшний день лабораторно подтверждено семь случаев клещевого иксодового боррелиоза.

В ведомстве также напомнили, что в Пскове и Великих Луках продолжают работу пункты приема и исследования клещей, где можно проверить, заражено ли насекомое возбудителями инфекций.