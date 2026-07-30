Михаил Ведерников встретился с выпускниками региональной кадровой программы «Герои земли Псковской»

Фото: правительство Псковской области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел встречу с выпускниками региональной кадровой программы «Герои земли Псковской». Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

В ходе встречи были подведены итоги образовательных модулей и стажировок участников в органах государственной власти.

«Во время прохождения обучения у вас была возможность получить новые знания, перенять опыт у ваших наставников, освоить новые компетенции и управленческие инструменты. Самое главное — практический опыт», — отметил глава региона и поблагодарил участников программы за предложения, часть из которых уже внедряется в работу областной команды.

Выпускники поделились с губернатором впечатлениями от участия в программе и поблагодарили руководство области за возможность глубже погрузиться в процессы развития региона.

Андрей Ключко отметил, что команда губернатора представляет собой слаженный механизм. Участник СВО признался, что ему было интересно познакомиться с работой государственных органов изнутри.

«На своем примере ощутил, что обращений граждан становится больше. Это показатель доверия к власти — люди видят, что их наказы выполняются», — сказал он.

«В ходе обучения посещал многие региональные министерства и ведомства, стажировался по линии ЖКХ. Команда у вас, действительно, очень слаженная и работоспособная», — в свою очередь, добавил Станислав Пугач.

Михаил Ведерников подчеркнул, что командный дух — важная составляющая общего успеха, и в качестве примера привел объединение усилий при решении топливного кризиса в регионе.

Участники программы задали губернатору вопросы, касающиеся различных тем: нефинансового стимулирования сотрудников, управления рисками, цифровизации рабочих процессов, каналов обратной связи с гражданами и других.

В ответ на вопрос Михаила Каратыша о критериях оценки работы губернатор назвал главным показателем уровень доверия населения.

«Граждане не должны любить или не любить власть. Они должны быть довольны результатами работы. Это самое главное. Конечно, не всегда все получается сразу. Но, если люди видят, что ты полностью себя отдаешь, ищешь любые возможности, чтобы выполнить задачу, тогда ты на своем месте. В этом тоже есть определенное количество слагаемых — личные и профессиональные качества, уровень компетенции команды, возможность вести диалог с федеральным центром, умение пользоваться финансовыми инструментами и так далее. Самое главное — держать руку на пульсе и быть открытыми», — отметил губернатор и добавил, что корректировка KPI ведется постоянно в зависимости от ситуации.

Также была затронута тема командной мотивации. «Работать в напряженном графике непросто, поэтому важно чувствовать баланс между тем, что делаешь, и эмоциональной отдачей от результата. Нам повезло работать в период реализации президентских нацпроектов. С 2019 года благодаря госпрограммам, отдельным договоренностям с министерствами, решениям председателя Правительства и нашего президента в инфраструктуру Псковской области привлечено 275 миллиардов рублей. Для сравнения: это 10 бюджетов 2017 года», — отметил глава региона, подчеркнув, что такие результаты становятся сильными мотиваторами командной работы.

В завершение встречи Михаил Ведерников пожелал выпускникам программы «Герои земли Псковской» дальнейших успехов в рамках общей командной работы.