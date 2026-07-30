Псковские футболистки одержали победу на Всероссийских соревнованиях «Кожаный мяч»

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Псковскую область в финале Всероссийских соревнований по футболу «Кожаный мяч — Лига юных футболистов», посвященных памяти Никиты Симоняна представляла команда девочек ФК «Псков» 2011–2012 годов рождения. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

В финальном матче за первое место псковички со счетом 4:0 обыграли московскую команду «Надежда». Также девушки получили индивидуальные награды. Лучшим игроком команды стала Елизавета Иванова; лучшим нападающим турнира выбрали Валерию Тимофееву, самым ценным игроком турнира признана София Шайдурова.

В четвертьфинале псковская команда обыграла команду «Торпедо» из Ижевска со счетом 9:1. В полуфинале девушки одержали победу над владимирским «Торпедо» — 3:0.

Тренируют команду Андрей и Елена Колышевы.