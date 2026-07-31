Отряды из Псковской области завоевали призовые места на окружном этапе «Зарницы 2.0»

Фото: канал Михаила Ведерникова в МАХ

На окружном этапе Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0» команды из Псковской области показали высокие результаты и заняли призовые места. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своем канале в МАХ.

За право выхода во Всероссийский финал боролись победители региональных этапов из 11 субъектов Северо-Западного федерального округа. Отряды Невельского района достойно представили регион на соревнованиях.

В средней возрастной категории команда «Опять 5» отличилась в тактической подготовке, заняв второе место в командных состязаниях. В специальной возрастной категории команда «Наследие ВОИН60» завоевала четыре призовых места: вторые места – по тактической подготовке и радиационной, химической и биологической защите, а также третьи места – по огневой подготовке и выживанию в экстремальных условиях.

«Важный итог: команда специальной категории «Наследие ВОИН60» заняла III место в общем зачёте по округу и теперь отправится на Всероссийский финал, который пройдёт в Волгоградской области», — отметил Михаил Ведеников.

Соревнования проводятся в рамках национального проекта «Молодёжь и дети». Организаторами выступают Движение Первых, «ЮНАРМИЯ» и Центр «ВОИН».

«Благодарю ребят за настоящую командную работу! Вместе вы доказали, что сила – в сплочённости, знаниях и упорстве! Желаю успехов и новых побед!», — подытожил Михаил Ведерников.