Михаил Ведерников обсудил с министром строительства РФ благоустройство и модернизацию ЖКХ в Псковской области

Фото: канал Михаила Ведерникова в МАХ

Вопросы реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни», благоустройства и обновления ЖКХ стали главными темами рабочей встречи губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с министром строительства и ЖКХ РФ Иреком Файзуллиным. Об этом Михаил Ведерников рассказал в своем канале в МАХ.

В этом году в регионе по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» обновляют 35 общественных и две дворовые зоны – на 15 объектах работы уже завершены.

Одновременно в регионе реализуются пять проектов победителей Всероссийского конкурса. Как рассказал Михаил Ведерников, это парк «Речная долина» в Опочке, Центральная часть Невеля, Корытовский лесопарк в Пскове, благоустройство Замковой горы в Усвятах, благоустройство парка «Подкова удачи: экопространство» в Пыталово.

Еще восемь новых заявок подготовлены и направлены на Всероссийский конкурс этого года.

«Особое внимание уделили крупным проектам: строительству школы для одаренных детей на 800 мест с кампусом в Псковском районе в рамках нацпроекта «Молодежь и дети» и реконструкции теплотрассы на улице Индустриальной в Пскове. Модернизация сетей позволит увеличить их пропускную способность. Работы ведутся опережающими темпами – подрядчик обещает ввести объект в эксплуатацию до начала отопительного сезона», — обратил внимание губернатор.