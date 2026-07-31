Команда «Кванториум Псков» стала серебряным призером проектно-образовательного интенсива «Архипелаг-2026»

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Псковичи, воспитанники «Кванториума Псков» Алексей Сергеев, Максим Пантелеев и выпускник Кванториума Константин Вересов заняли второе место на проектно-образовательном интенсиве «Архипелаг-2026» в треке «Инспекция солнечной фермы». Об этом сообщает пресс-служба правительства Псковской области.

Мероприятие проходило в Нижнем Новгороде.

«Перед участниками стояла задача запрограммировать квадрокоптер для автономного обследования территории, на которой расположены солнечные панели, обучить нейросети для распознавания дефектов (с обычной камеры + с тепловизора), а также запустить локально llm модель, которая ответит на вопросы экспертов согласно собранным данным обследования территории», — говорится в сообщении.

Отметим, что ученики Кванториума занимают призовые места в этом конкурсе уже четвертый год подряд.

«Архипелаг 2026» – это масштабный проектно-образовательный интенсив, ключевыми направлениями которого являются беспилотные системы, искусственный интеллект и робототехника.