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НовостиОбщество3 августа 2026 6:17

Губернатор Псковской области рассказал об обеспечении региона бензином марки АИ-95

Об обеспечении региона бензином марки АИ-95 рассказал губернатор Псковской области
Источник:kp.ru
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Михаил Ведерников рассказал в своем канале в МАХ о ситуации с обеспечением бензином марки АИ-95 в девяти муниципалитетах Псковской области.

«Долгожданная партия топлива следует в регион. Отгрузки на АЗС начнутся уже в первые дни рабочей недели. В приоритете, как и мы и договаривались ранее с руководством компаний, будут районы, где на заправках давно нет этого вида топлива», — обратил внимание глава региона.

Михаил Ведерников отметил, что рассчитывает, что в ближайшие дни ситуация с топливом стабилизируется.

«Данный вопрос остается на особом контроле», — подчеркнул глава региона.