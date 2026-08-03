Теплая погода ожидает жителей Псковской области на этой неделе

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По данным специалистов метеоцентра «Фобос», на этой неделе на погоде Северо-Запада России, включая Псковскую область, будет сказываться влияние атлантических циклонов. Поэтому в регионе возможны дожди.

В Пскове неделя ожидается довольно теплой, особенно ее первая половина – в отдельные дни воздух в городе в дневное время суток прогреется до +27 градусов. Однако ближе к выходным слегка похолодает и столбики термометров не поднимутся выше отметки в +23 градуса тепла.

В ночное время в городе ожидается от +10 до +19 градусов. В отдельные дни синоптики прогнозируют псковичам дожди.