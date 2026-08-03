Два памятных объекта открылись в псковской деревне Череха

Фото: соцсети Натальи Федоровой

В рамках реализации грантовых проектов ТОС Псковского округа в деревне Череха открылись два памятных объекта. Об этом рассказала глава муниципалитета Наталья Федорова в своих соцсетях.

Первый проект реализован ТОС «Здоровый отдых». В ходе празднования 697-й годовщины упоминания Черехи в письменных источниках в деревне были открыты два символических, памятных объекта.

«Выполненные из металла ладья и сокол заняли свое место, как навершие памятного камня, открытого в Черехе еще в 2019 году к юбилейной дате деревни. В этом году композиция приобрела законченный вид. На барельефах, опоясывающих центральный валун, отражены яркие страницы истории Черехи и имена людей, имеющих для этого населенного пункта особое значение – танкиста Тимофея Орленко, красного командира Александра Черепанова, предпринимателя XIX века, купца I гильдии Георга Викенгейзера. Обойдя памятный камень по периметру, можно многое узнать о богатой истории Черехи. Арт-объект привлекает как местных жителей, так и путешественников», — рассказала Наталья Федорова.

Второй памятный знак увековечил имена жителей Черехи, отдавших жизни при защите Отечества в XXI веке.

«Это наши современники, знакомые, друзья и соседи местных жителей. Поэтому активисты ТОС «Здоровый отдых» с большим сердцем и ответственностью отнеслись к самой идее, выбору места и реализации проекта. Памятник простой и понятный – пятиконечная звезда – вневременной символ доблести. А на ее лучах золотом высечены 16 имен: 16 судеб военнослужащих, погибших в разных войнах и вооруженных конфликтах. «Звезда героям» — это не просто объект благоустройства, это место памяти, куда каждый может прийти, чтобы поклониться подвигу земляков», — добавила глава Псковского округа.