Международная молодежная Вахта Памяти «Невельский фронт – 2026. Единство. Память. Победа!» проходит в Псковской области

Фото: ПО ВППОО «След «Пантеры»

В Псковской области стартовала Международная молодежная Вахта Памяти «Невельский фронт – 2026. Единство. Память. Победа!». Об этом сообщает пресс-служба ПО ВППОО «След «Пантеры».

В экспедиции принимают участие молодежные поисковые отряды из муниципалитетов Псковской области, а также из Республики Коми, Кемерова, Смоленска, Саратовской области, Татарстана, Санкт-Петербурга и Беларуси.

Поисковые работы пройдут с 1 по 10 августа на территории Плисской волости Невельского муниципального округа – в местах ожесточенных боев Невельской наступательной операции октября 1943 года.

В программу Вахты Памяти также включены обучающие занятия по военной археологии, мастер-классы по тактической медицине от центра «Воин», просмотры и обсуждение патриотических фильмов, а также встреча с участником специальной военной операции.

По итогам экспедиции 10 августа состоится торжественная церемония захоронения останков воинов Красной армии, обнаруженных в ходе поисковых работ. Мероприятие пройдет в деревне Турки-Перевоз Невельского муниципального округа.