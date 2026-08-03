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НовостиПроисшествия3 августа 2026 12:14

Двое подростков и мужчина пострадали в ДТП в Псковском районе

В ДТП в Псковском районе пострадали три человека
Источник:kp.ru
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На 1-м километре автодороги Псков-Гдов у деревни Солоново Псковского района женщина, управлявшая автомобилем Lifan, не справилась с управлением и допустила опрокидывание. По ее словам, автомобиль Fiat выехал на встречную полосу. Об этом сообщает «Псковская сводка».

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали двое подростков 2010 и 2015 года рождениия и мужчина 1996 года рождения.

Пострадавшие были госпитализированы.

На месте происшествия работали спасатели АСС, сотрудники Госавтоинспекции и бригада медицины катастроф.

Обстоятельства происшествия выясняются.