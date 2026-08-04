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НовостиОбщество4 августа 2026 6:17

Несколько вражеских БПЛА были нейтрализованы ночью над Псковской областью

Над Псковской областью были нейтрализованы вражеские БПЛА
Источник:kp.ru
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Ночью в небе над Псковской областью были нейтрализованы несколько БПЛА противника. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем канале в МАХ.

Разрушений и пострадавших на земле нет.

«Вместе с тем, вновь напоминаю – приближаться к обломкам БПЛА и местам их падения опасно! Боевые части БПЛА несут угрозу даже после нейтрализации беспилотника – зачастую они запрограммированы на нанесение максимального урона гражданскому населению и представителям оперативных служб! Напоминаю, что съемка и размещение в сетевых ресурсах фото- и видеоинформации о пролетах БПЛА и работе ПВО запрещена», — подчеркнул Михаил Ведерников.