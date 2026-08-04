Михаил Ведерников: Бензин марки АИ-95 поступил во все муниципалитеты Псковской области

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Бензин марки АИ-95 поступил во все муниципалитеты Псковской области. На отдельных АЗС он еще может отсутствовать, но заправиться теперь можно в каждом районе, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своем канале в МАХ.

«На этом этапе можно сказать, что наиболее острая фаза кризиса позади. Благодарю руководство топливных компаний, что в этот непростой период мы вместе находили решения и по максимуму шли друг другу навстречу», — отметил глава региона.

Михаил Ведерников добавил, что он также планирует рабочий выезд в районы, чтобы проверить наличие топлива на местах.

«Но в целом рассчитываю, что на этом тема исчерпана», — подытожил губернатор.