В течение августа в Пскове несколько раз перекроют участок Октябрьского проспекта

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Участок проспекта Октябрьского будет дважды перекрыт за август. Об этом сообщает пресс-служба администрации Пскова.

С 10 по 16 августа будет перекрыт участок от улицы Свердлова до Некрасова. Объезд предлагается по улицам Кузнецкая, Свердлова и Некрасова.

С 24 по 30 августа перекроют участок от улицы Гоголя до Октябрьской площади. Объезд – по улицам Советская, Гоголя, Ленина, Комсомольский переулок и Свердлова.

«Перекрываются полосы, движение по которым идет к центру города. Ограничения введены в связи с проведением ремонта инженерных сетей. Просим учитывать данную информацию при планировании ваших поездок», — обратились в городской администрации к псковичам.