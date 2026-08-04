Псков
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Псков
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Псков
+27°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество4 августа 2026 7:28

Звуки сирен услышат жители Псковской области в среду

Проверка систем оповещения населения пройдет в Псковской области
Источник:kp.ru
.

.

В среду, 5 августа, состоится плановая комплексная проверка готовности систем оповещения населения. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем канале в МАХ.

В 8:00 на территории всей области будут звучать электросирены, мощные акустические системы и громкоговорители.

В 12:00 и 12:10 проверка пройдёт в местах массового пребывания людей в Пскове и Великих Луках.

«Такие проверки проводятся в регионе регулярно, чтобы обеспечить исправность работы оборудования. Прошу соблюдать спокойствие», — напомнил Михаил Ведерников.