Звуки сирен услышат жители Псковской области в среду

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В среду, 5 августа, состоится плановая комплексная проверка готовности систем оповещения населения. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем канале в МАХ.

В 8:00 на территории всей области будут звучать электросирены, мощные акустические системы и громкоговорители.

В 12:00 и 12:10 проверка пройдёт в местах массового пребывания людей в Пскове и Великих Луках.

«Такие проверки проводятся в регионе регулярно, чтобы обеспечить исправность работы оборудования. Прошу соблюдать спокойствие», — напомнил Михаил Ведерников.