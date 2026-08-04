У 41 тысячи работающих пенсионеров Псковской области вырастут пенсии

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Отделение СФР по Псковской области провело августовский перерасчет пенсий. Корректировка выплат затронула всех получателей пенсий по старости и по инвалидности, за которых в 2025 году работодатели уплачивали страховые взносы. Об этом сообщает пресс-служба регионального Отделения СФР.

Также выплаты увеличены получателям пенсии по потере кормильца, если на лицевой счет человека, в связи с утратой которого была оформлена пенсия, поступили средства, не учтенные ранее при назначении выплат.

«В отличие от традиционной индексации, при которой размер пенсии повышается на фиксированный коэффициент, августовский перерасчет зависит от зарплаты пенсионера: чем она выше, тем больше будет увеличена пенсия. Максимальная прибавка составляет три пенсионных коэффициента. Посмотреть накопленные коэффициенты можно в выписке из лицевого счета, запросив ее через личный кабинет на портале госуслуг», — рассказал заместитель управляющего Отделением СФР по Псковской области Дмитрий Яковлев.

Августовский перерасчет, как и все плановые ежегодные повышения пенсий, происходит автоматически – пенсионерам не нужно никуда обращаться для получения выплат в новом размере. Деньги будут перечислены всем работающим и неработающим пенсионерам в августе по стандартному графику. Специалисты Отделения СФР по Псковской области заблаговременно провели необходимые мероприятия по корректировке размеров выплат еще в июле.

Также в ведомстве напомнили, что с 1 января 2025 года Социальный фонд России возобновил индексацию пенсий для работающих пенсионеров – в этом году пенсии были повышены на 7,6 %. Кроме того, если пенсионер прекращает трудовую деятельность, то в дополнение к прибавке по индексации за 2026 год, в размер пенсии включаются все пропущенные за время работы индексации.