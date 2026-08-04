Ушла из жизни преподаватель ПсковГУ Татьяна Семенова

Фото: пресс-служба ПсковГУ

Ушла из жизни преподаватель кафедры европейских языков и культур Татьяна Семенова, проработавшая в ПсковГУ более 40 лет. Об этом сообщает ПАИ со ссылкой на пресс-службу вуза.

Преподаватель английского языка скончалась 2 августа на 72-м году жизни.

Всю профессиональную жизнь Татьяна Семенова посвятила ПсковГУ. После окончания вуза она более 40 лет преподавала английский язык и была чутким наставником для нескольких поколений учителей иностранного языка в стенах родного университета, отметили в вузе.

Псковский государственный университет выразил соболезнования родным и близким Татьяны Семеновой.

Прощание с педагогом состоится в среду, 5 августа, в 11:00 в церкви Николы со Усохи (улица Советская, 19).