Губернатор Михаил Ведерников проконтролировал ситуацию с бензином в районах Псковской области

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Во все муниципалитеты региона поступил бензин марки АИ-95. Наличие топлива в Порховском, Дновском и Дедовичском районах проверил лично губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе рабочего выезда. Об этом сообщает пресс-служба правительства Псковской области.

Во всех трех районах, которые посетил губернатор, работают заправки «Сургутнефтегаза», представители других топливных компаний там отсутствуют. В последние недели на АЗС фиксировались перебои с поставками бензина марки АИ-95.

«В настоящее время бензин этой марки реализуется с ограничением по литражу. Бензин АИ-92 и дизельное топливо отпускаются без ограничений. Очередей на заправках нет», — рассказала министр тарифов и энергетики Псковской области Елена Пилипенко.

Михаил Ведерников лично посетил несколько автозаправочных станций и пообщался с местными жителями, которые в тот момент заправляли свои автомобили. Один из автолюбителей в беседе с губернатором отметил, что на собственном опыте замечает стабилизацию ситуации и сообщил, что сложностей с заправкой в настоящее время нет.

Главный врач Порховской межрайонной больницы Дмитрий Мельцер поблагодарил главу региона за стабильное обеспечение топливом медицинского спецтранспорта. Он подчеркнул, что это позволило медикам работать бесперебойно даже в самые сложные периоды.

На одной из заправок Михаил Ведерников также пообщался с представителем муниципального филиала Отряда содействия обороне и безопасности «Дружина».

Губернатор поблагодарил дружинников за работу с населением и помощь в регулировании потоков автотранспорта на АЗС в период действия ограничительных мер.

Вместе с главой региона объекты топливной сферы посетили председатель Законодательного Собрания Псковской области Александр Котов, сенатор от региона Алексей Наумец и другие официальные лица.