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НовостиОбщество5 августа 2026 7:57

В Пскове начался ремонт улицы Северной

Ремонт улицы Северной начался в Пскове
Источник:kp.ru
Фото: канал Бориса Елкина в МАХ

Фото: канал Бориса Елкина в МАХ

Начался ремонт улицы Северной в Пскове. Об этом сообщил глава города Борис Елкин в своем канале в МАХ.

«Сейчас работаем в границах улиц Северная, Ипподромная и Белинского. По улице Северной будут выполнены работы по устройству тротуара и покрытия проезжей части. Здесь будет одностороннее движение. Это необходимо для безопасного передвижения всех участников с учетом существующей ширины дороги! По улице Ипподромной выполняем устройство тротуара», — рассказал глава Пскова.

Борис Елкин добавил, что благодаря реализации проекта местные жители смогут безопасно передвигаться до ближайшей автобусной остановки и пешеходному переходу из новых микрорайонов многоквартирной застройки.

«Работы идут с опережением графика», — подытожил глава города.