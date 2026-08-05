В Пскове начался ремонт улицы Северной

Фото: канал Бориса Елкина в МАХ

Начался ремонт улицы Северной в Пскове. Об этом сообщил глава города Борис Елкин в своем канале в МАХ.

«Сейчас работаем в границах улиц Северная, Ипподромная и Белинского. По улице Северной будут выполнены работы по устройству тротуара и покрытия проезжей части. Здесь будет одностороннее движение. Это необходимо для безопасного передвижения всех участников с учетом существующей ширины дороги! По улице Ипподромной выполняем устройство тротуара», — рассказал глава Пскова.

Борис Елкин добавил, что благодаря реализации проекта местные жители смогут безопасно передвигаться до ближайшей автобусной остановки и пешеходному переходу из новых микрорайонов многоквартирной застройки.

«Работы идут с опережением графика», — подытожил глава города.