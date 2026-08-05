Фестиваль яблок, урожая и традиционных напитков «Лешуга» пройдет в Пскове

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С 14 по 16 августа в Финском парке Пскова пройдет гастрономический фестиваль «Лешуга», сообщает пресс-служба Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Гостей ждут три дня насыщенной программы: дегустации, выступления, лекции и семейные активности, анонсируют организаторы.

На территории парка развернется фестивальный городок из шести тематических подворий. Посетители смогут попробовать авторские блюда из яблок от местных производителей, а также продегустировать напитки от более чем 25 сидроделен из разных регионов России.

Для любителей гастрономии и традиций организаторы подготовили специальные лекции. Гости узнают, как рождается сидр, познакомятся с технологией производства и историческими традициями этого напитка.

Музыкальную программу фестиваля составят выступления фолк-коллективов. На главной сцене выступят группы «Живели» (Санкт-Петербург), «Поклад» (Москва), «Хвоя» (Пенза) и другие исполнители.

Вход на фестиваль свободный. Мероприятие проводится в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство».