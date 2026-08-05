Комплексное благоустройство общественной территории продолжается в псковской деревне Соловьи

Фото: соцсети Натальи Федоровой

В деревне Соловьи продолжается благоустройство общественной территории между домами № 3, 4, 6 и 7. Об этом рассказала глава Псковского округа Наталья Федорова в своих соцсетях.

Работы ведутся в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни».

«Учитывая, что данная территория достаточно большая, было принято решение применить комплексный подход для реализации благоустройства и объединить несколько проектов для охвата всей территории – ФКГС, проект ТОС, дополнительные средства из муниципального бюджета», — отметила Наталья Федорова.

В детской зоне установлена площадка для детей 3-5 лет с безопасным покрытием, а также дополнительные элементы для ребят 6-10 лет – они появились благодаря проекту ТОС. Для детей старшего возраста и молодежи предусмотрена воркаут-площадка. Для пожилых жителей оборудованы зоны отдыха с малыми архитектурными формами. Также определено место для традиционно сложившейся хозяйственной зоны: часть сушилок для белья будет заменена в рамках проекта, остальные планируется обновить силами жителей на субботниках.

По итогам встречи подрядчику было поручено оперативно устранить замечания: наклеить информационный щит, установить сушилки для белья до конца недели, досыпать плодородной земли под деревьями по периметру территории, убрать засохшие ветки и мусор.

«С местным ТОСом и теротделом достигнута договоренность о проведении субботника», — добавила глава Псковского округа.