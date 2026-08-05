На 6 лет колонии осужден водитель из Псковской области, по вине которого в ДТП погибли два подростка

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Гдовский районный суд вынес приговор в отношении 20-летнего жителя города Сланцы Ленинградской области, признанного виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух человек (ч. 5 ст. 264 УК РФ). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Псковской области.

Как установлено в суде, в августе молодой человек вместе с четырьмя знакомыми решил покататься на автомобиле ВАЗ 21114, принадлежащем его сестре. Двигаясь по дороге в сторону Гдова со скоростью не менее 80 километров в час, водитель не справился с управлением – машину занесло, она съехала в кювет и опрокинулась. В результате аварии два несовершеннолетних пассажира получили травмы, несовместимые с жизнью, и скончались на месте.

В судебном заседании подсудимый полностью признал вину и раскаялся в содеянном.

Суд учел наличие смягчающих обстоятельств и отсутствие отягчающих, а также частично присоединил неотбытую часть наказания по предыдущему приговору. Мужчине назначено 6 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Кроме того, ему запрещено управлять транспортными средствами на срок два года шесть месяцев.

Осужденный был взят под стражу в зале суда.

В пользу потерпевших взыскана компенсация морального вреда на общую сумму 2 950 000 рублей.