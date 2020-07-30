Подробности предстоящего опен-эйра «Музыка на воде» в Пскове

В Пскове состоится три тематических концерта на берегу Утиного пруда в дендропарке с 21 августа по 12 сентября. Классическая музыка, звучащая на улице – в Пскове такой формат впервые.

21 августа состоится концерт-открытие «Барокко». Музыка, которая прозвучит со сцены, перенесет слушателей в эпоху Баха, Вивальди, Генделя и других композиторов.

22 августа пройдет концерт под названием «Европейская классика». Оркестр исполнит шедевры европейской музыки 17 – 20 веков – это симфонические и вокальные циклы, а также фрагменты из опер.

12 сентября отыграет последний концерт-закрытие «Русская музыка». На нем прозвучат лучшие произведения русской оперы и симфонической музыки, известных всему миру.

Фото Анны Лаба

«К нам приезжают лучшие солисты из Мариинского театра, Московской филармонии. Будет представлена красивая и разнообразная программа» - прокомментировал главный директор и художественный руководитель Губернаторского симфонического оркестра Николай Хондзинский.

Спикеры поделились надеждами, что плавучая сцена будет использоваться дальше, что на ней будут проводиться музыкальные, творческие, культурные мероприятия. «Если мы наполним парк культурной жизнью, это будет очень большой подарок для жителей Пскова, региона и наших гостей» - отметила директор псковской областной филармонии Елизавета Барышникова.

Фото Анны Лаба

Идея фестиваля - сохранение всемирного музыкального наследия. Разноплановые концертные программы позволят знакомить слушателей с музыкой разных стран, эпох и музыкальных направлений.