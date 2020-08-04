2020-08-04T16:12:00+03:00
Общество

Юлия Пересильд рассказала о своем детстве в псковской деревне

Известная актриса театра и кино, режиссер Юлия Пересильд, рассказала о своем деревенском детстве в Псковской области в своем Instagram-аккаунте.
Анна Лаба
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Фото из Instagram-аккаунта Юлии ПересильдФото из Instagram-аккаунта Юлии Пересильд
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Мать уже двоих детей поделилась, что деревня ее хорошо воспитала, она полюбила копаться в земле и чувствует от нее силу и энергию. А в этом году после долгого перерыва она со своими детьми посадили, пропололи и собрали урожай.

На хуторе под Псковом Юлия проводила каждое лето в детстве. Бабушка научила ее справляться с хозяйством: доить корову, полоть огород, сажать картошку, помидоры, капусту, собирать грибы и ягоды.

«Когда мне исполнилось 15, моя бабушка умерла. И я одна, с моеи подругои Петушковои «выходила» весь урожаи , которыи бабушка посадила, а это огромное поле картошки, сад яблок, огород огурцов, помидоров и т д.» - повествовала актриса.

Однако она не опустила руки, собрать урожай, который успела посадить бабушка, было принципом. Так Юлия самостоятельно в одиночку собрала весь урожай и перевезла в сумках в город.

Фото из Instagram-аккаунта Юлии Пересильд

Фото из Instagram-аккаунта Юлии Пересильд

«И я сеи час пишу не для того, чтобы меня пожалели — нет-нет — напротив, я счастлива, что было именно так. Это такое важное время! Взросление! Взятие ответственности на себя! И воспитание принципов, которые до сих со мнои !» - захлестнули эмоции актрису.

Она призвала не бояться браться за тяжелую работу: «она может неожиданно воспитать в вас что-то очень хорошее!».

Подписчики начали комментировать пост актрисы, со словами одобрения и поддержки. Некоторые начали рассказывать свои подобные истории. В итоге, люди оставили уже более четырехсот комментариев. В июле Юлия Пересильд навещала свою родину и успела рассказать подписчикам о Пскове.

ИСТОЧНИК KP.RU

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