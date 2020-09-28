Псковичка Юлия Пересильд вошла в рейтинг главных российских актрис

Фото с сайта hellomagazine.com

Уроженка Пскова, российская актриса театра и кино, Юлия Пересильд попала в список главных российских актрис последнего десятелетия и заняла в нем седьмое место.

Скриншот рейтинга с сайта kinometro.ru

Рейтинг составило издание "Бюллетень кинопрокатчика". Подбор осуществлялся по 9-ти основным критериям.

Среди них - общее количество проектов, количество главных ролей, число иностранных проектов, количество наград и кинопремий. Кроме того оценивался "уровень медийности" актрис и количество их подписчиков в социальной сети Instagram. Еще учитывался общий бюджет пяти самых дорогих фильмов и посещаемость пяти самых успешных проектов участницы рейтинга.

Фото из Instagram аккаунта Юлии Пересильд.

Главной российской актрисой десятилетия стала Светлана Ходченкова, на втором месте - Александра Бортич, на третьем - Елена Лядова.

В июле Юлия Пересильд приезжала в Псков. Актриса отметила, что город изменился в лучшую сторону. Кроме того, псковичка приняла участие в съемках фильма художественного руководителя Псковского театра драмы Дмитрия Месхиева.