Замглавы администрации Великих Лук рассказала, что упавшие в обморок школьники не были в реанимации

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Заместитель главы администрации Великих Лук Юлия Ярышкина прокомментировала журналистам ситуацию с госпитализированными 5 октября школьниками.

НИКАКОЙ РЕАНИМАЦИИ НЕ БЫЛО

Она подчеркнула, что «реанимация», о которой пишут во всех СМИ - обычная палата интенсивной терапии.

По ее словам, в больнице Великих Лук отделения реанимации просто нет: «Есть две палаты интенсивной терапии на тот случай, если кто-то поступает в тяжелом состоянии», - рассказала Юлия Ярышкина.

Кроме того она отметила, что дети в тяжелом состоянии не были и их перевели в палату интенсивной терапии, чтобы не приковывать к ним лишнее внимание.

РОДИТЕЛЕЙ НЕ ПУСКАЮТ К ДЕТЯМ

Юлия Ярышкина объяснила, почему родителей великолукских школьников не пускают к детям. Она отметила, что это связано с тем, что из-за коронавируса свободное перемещение по больнице невозможно.

Она пояснила, что это может быть опасно для детей: «Их папы и мамы где-то работают и, конечно, могут быть носителями коронавирусной инфекции Поэтому, наверное, это правильное решение об ограничении визитов». Кроме того замглвы администрации сказала, что на ее памяти свободного посещение в больнице никогда не было - обычно все передачи и встречи родителей и детей были после окончания тихого часа.

ВЫВОДЫ

Она подчеркнула, что пока все компетентные органы не закончат свою работу, делать какие-либо выводы рано. Вчера школьникам провели ЭКГ, сегодня сделали УЗИ.

Главный врач больницы Татьяна Менькова рассказала журналистам, что, на данный момент, детям измерили уровень сахара в крови, он оказался в норме. Результаты биохимическего анализа крови тоже не выявил никаких аномалий. «Первичный анализ мочи на наркотики был отрицательным. Повторно анализ более детально выполнят в Пскове», – отметила Татьяна Менькова.

Юлия Ярышкина рассказала, что результаты некоторых анализов нужно ждать достаточно долго: «Мы будем ждать конца дня, в конце дня анализы будут готовы, часть будет готова к завтрашнему утру. До конца дня врачи смогут принять какое-то решение. Сейчас дети все готовятся к выписке».

«Самое главное хочу сказать, что жизнь детей вне опасности. Наверное, надо сегодня позволить людям, которые занимаются расследованиями, чтобы они это делали, им не мешать. Пусть они это всё выполняют и мы будем знать истину. Потому что ничего кроме истины нас не интересует», - заверила Юлия Ярышкина.