Отопительный сезон 2018/2019: Как готовятся районы Псковской области к зиме

26 Июль 14:54 2018-08-01T14:52:43+03:00

Будут ли псковичи мёрзнуть зимой, покажет время. Пока районы только начинают готовиться к отопительному сезону. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

У кого огромные долги за газ, кому нужны котлы для котельных, а кто ещё не начинал подготовку

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До начала отопительного сезона в Псковской области осталось около трех месяцев. К первому июля администрации всех муниципалитетов должны были предоставить отчеты о подготовке к холодному времени года, что называется, по всем фронтам.

В документе должны быть ответы на вопросы о том, сколько ресурсов нужно закупить, в каком состоянии инженерные сети и жилой фонд, есть ли долги перед ресурсоснабжающими организациями и многое другое.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

По состоянию на первое июля Псковская область подготовлена к отопительному сезону чуть меньше чем наполовину. Готовность жилого фонда составляет 47 %. Инженерные сети все подготовлены по-разному: электрические линии готовы на 56 %, тепловые сети - на 39 %, водопровод и котельные чуть больше чем на 30 %, газопроводы - на 25 %.

- Подготовка к отопительному сезону - наша рабочая задача, которая должна реализовываться ежедневно, - отметил в начале встречи заместитель главы региона Александр Кузнецов. - Подготовится к новому сезону - первоочередная задача. Сейчас все работы ведутся в плановом режиме.

Топливо для котельных уже закупили, но не в полном объеме: дров 28 % от общего количества, угля - 32 %, мазута - 92 %. Муниципалитеты проводят конкурсы на поставку энергетических ресурсов.

Камнем преткновения во всей подготовке региона к новому отопительному сезону может стать только долг перед ресурсоснабжающими компаниями. Не простой долг, а огромный. Муниципальные организации должны 1 млрд 321 млн рублей, из них 835 миллионов рублей – долг за газ. За электричество районы должны 238 миллионов рублей. Основными должниками псковских теплосетей оказались военные и средне-специальные учебные учреждения и больницы.

И, к сожалению, задолженность продолжает увеличиваться. Только за последний год она стала больше на 162 миллиона рублей.

Еще одна проблема состоит в том, что газовики и энергетики начали активно действовать в плане возвращения своих денег. Финансовая нагрузка на муниципальные организации возрастает из-за того, что приходится платить штрафы и пени.

- Что касается действий ресурсоснабжающих организаций, мы хотим отметить, что надо дать организациям подготовиться к отопительному сезону, - отметил Александр Кузнецов. - Это не значит, что надо убирать все рычаги воздействия, нужно наладить диалог. К главам тоже хочу обратиться. Не будет так, что вы продолжите копить долг, а энергетики некуда не денутся и включат электричество и газ.

Муниципалитетам дали время до конца лета, чтобы разобраться с долгами. Пути могут быть разные: от полного погашения долга, до разработки плана постепенного погашения задолженности. Областная администрация поможет районам субсидиями.

- Это ваша личная ответственность, глав муниципальных образований, - подытожил Александр Кузнецов. - Вы отвечаете за то, как будут зимовать ваши жители.

ПОДГОТОВКА В РАЙОНАХ

В областной столице уже готовы к отопительному сезону 23 котельных и 71 центральный тепловой пункт, около 60 % домов, 23 % лечебных учреждений, 97 % школ и 9 % учреждений культуры.

Что касается подготовки районов Псковской области к отопительному сезону, то здесь не все так гладко. Есть муниципалитеты, которые показывают положительную динамику: Дедовический, Плюсский и Невельский. Есть районы, где подготовка по сравнению с прошлым годом идет медленней: Куньинский и Новоржевский. Вдруг, в Псковской области оказалось целых три района, в которых готовность к отопительному сезону 0 %.

- Согласно отчетам в Гдовском, Локнянском и Пустошкинском районах подготовка к отопительному сезону не идет вообще, - отметил руководитель комитета по строительству ЖКХ Андрей Агапов. - Я надеюсь, что они просто находятся вне администрации, в ручном режиме готовятся к зиме, и у них просто нет времени заполнять бумажки.

На связь в формате видеоконференции вышел глава Куньинского района. Муниципалитету нужно 17 миллионов рублей на покупку дров. Кроме этого необходимо заменить минимум пять котлов на новые, чтобы запустить котельные к зиме.

- У вас доклад как с места боевых действий. Ни топлива, ни котлов, все закрыто, - отметил заместитель губернатора Александр Кузнецов. - Значит, мы будем готовить район к отопительному сезону в ручном режиме. К первому августа должен быть готов план по устранению всех недостатков.

Поочередно на связь выходили Невельский, Островский, Дновский районы. Проблемы у всех одинаковые: долги и изношенность котельных. В Острове остро стоит вопрос с территориями, принадлежащими министерству обороны.

- Скоро эти земли передадут муниципалитету, - отметил Александр Кузнецов. - Будем решать вопрос с котельной. Сейчас там мазутная котельная в день может сжигать топлива на миллион рублей. Мы построим там газовую котельную, что снизит стоимость обслуживания.

ПОДГОТОВКА СОЦИАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Комитет по здравоохранению отрапортовал, что больницы будут готовы к отопительному сезону к 15 сентября. Единственная проблема - задолженность по коммунальным платежам. К 1 июля 2018 года она составила 58 миллионов рублей. Комитет старается оплатить все счета. Например, в июне лечебные учреждения заплатили 28 миллионов рублей долгов.

Образовательные учреждения так же полным ходом готовятся к отопительному сезону. Всего их в регионе 279. Из всех этих учреждений 26 имеют автономное отопление. Дрова и уголь для учебных учреждений уже закупили. В Дедовичах только возникла проблема с заменой котла в колледже.

Социальных учреждений в регионе 64, в 48 из которых люди находятся постоянно, отметили в комитете по социальной защите населения. Уголь и дрова, где они необходимы, уже закуплены. Все остальные приготовления идут по плану. Закончат подготовку к отопительному сезону 10 сентября, когда ответственные лица заполнят акт готовности к осенне-зимнему периоду.

ЧТО ГОВОРЯТ РЕСУРСНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Все ресурсоснабжающие организации уповают на то, что муниципальные организации денег не платят. Работать в таких условиях очень сложно.

- Есть беспроблемные организации, например Палкинский, Псковский, Локнянский районы, Псков, Великие Луки. Они исправно вносят платежи. Не допускают увеличения долга Остров и Порхов, - отметил представитель «Газпрома». - А есть предприятия, которые скоро станут банкротами: Печоры, Новосокольники, Невель, Дно. Они максимум доработают до октября, наберут новых долгов и разорятся.

Должники не очень активно идут решать все проблемы по-хорошему. За 2018 года разобраться с задолженностью по газу пришли только два главы районов. Они договорились, как они будут погашать долги. Все остальные не пошевелили даже и пальцем. Такая же ситуация и с электричеством и водопроводом. Например, 118 котельных в Псковской области в 2018 году остались без электричества. Электроэнергия в здания до сих пор не подана из-за задолженностей.

Следующее заседание комиссии по подготовке и проведению отопительного сезона 2018/2019 назначено на середину августа. За это время главы муниципалитетов и муниципальных организаций должны провести очень серьезную работу по погашению долгов и подготовке всех систем к осенне-зимнему периоду.

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