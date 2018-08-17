Пять причин, почему нужно прийти на «Медовый фестиваль – 2018» в Пскове

СЕГОДНЯ 15:53 2018-08-17T16:00:01+03:00

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Программа праздника «Медовый фестиваль – 2018»

Если вы не решили, что делать в эту субботу, 18 августа, то мы советуем заглянуть на «Медовый фестиваль – 2018». Этот праздник пройдёт в Пскове уже в восьмой раз. За это время он полюбился не только псковичам, но и гостям из других регионов.

Делимся аргументами, почему на фестиваль стоит прийти.

Схема праздника.

ПРИЧИНА 1. СВЕЖИЙ МЁД

На «Медовый фестиваль» съезжаются лучшие пчеловоды, чтобы угостить гостей самым свежим, только-только из сот, мёдом. Каждый сможет выбрать себе что-то по вкусу и цвету. Все оттенки золотого, янтарного, жёлтого. Мёд бывает настолько разным, что сложно себе представить. Главное, что все продукты натуральные на сто процентов. Помимо мёда в этих рядах можно найти воск и прополис.

В этом году на ярмарке заняты больше сорока мест, приедут пчеловоды из Псковской и Смоленской областей, а также их белорусские коллеги.

На ярмарке мёда можно будет найти множество сортов этого продукта.Фото: Дарья ХВАТКОВА

ПРИЧИНА 2. ЯРМАРКА

Если вас не интересует мёд, то это не повод откладывать прогулку в Детский парк. По соседству с пчеловодами будет работать ярмарка мастеров-рукодельников – хорошо знакомая псковичам ART-Ель.

Купить игрушки, украшения, милые сувениры можно будет у 35 мастеров. Все они работают в разных техниках, поэтому изделия обладают характером и историей. Если что-то западёт в душу, то точно будет греть воспоминаниями ещё долго.

ПРИЧИНА 3. БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

По традиции, гвоздём программы станет дегустация огромного медовика. В этом году его испёк «Псковский хлебокомбинат». Собирать огромный торт будут прямо на площадке праздника, а затем кондитеры напишут кремом «Медовый фестиваль 2018». Дегустация начнётся в полдень.

Получить кусочек торта можно будет за пожертвование от ста рублей. Копилку поставят на площадке. Те, кто захочет помочь большей суммой, смогут это сделать. Все вырученные деньги направят на лечение Артёму Смирнову, который родился с патологией ушного канала.

На фестивале будет работать ещё одна благотворительная площадка – «Помогай-ка».

Средства от продажи гигантского медовика пойдут на помощь Артёму Смирнову.Фото: Дарья ХВАТКОВА

ПРИЧИНА 4. ИНТЕРСЕНЫЕ ИГРЫ

На «Медовом фестивале» будет интересно не только взрослым любителям мёда. Для маленьких псковичей организаторы создали большое игровое пространство, где можно будет вдоволь побаловаться, поглазеть на шоу и выступления, поучаствовать в викторинах, попробовать свои силы в разных мастер-классах.

Поролоновое шоу, шоу мыльных пузырей, мастер-класс по созданию фигурок из воздушных шариков, футбольный мастер-класс, настольные и дворовые игры, экологическая викторина, рисование на камушках, создание игрушки из ниток – это далеко не полный список того, чем вы сможете занять ребёнка.

На игровой площадке будут работать разные мастер-классы.Фото: Дарья ХВАТКОВА

ПРИЧИНА 5. КОНЦЕРТ

Всё время, пока идёт фестиваль, на главной сцене будут выступать артисты, среди которых будут и четвероногие. Да-да, дог-шоу «Сладкий пёс» и в этом году порадует псковичей.

В программе танцевальные и вокальные ансамбли, выступления псковских артистов, циркачи, зажигательные латинские танцы, показ одежды.

Закрывать праздник будет выступление группы Delight Effect.

На главной сцене покажут дог-шоу.Фото: Дарья ХВАТКОВА

ВАЖНО

Где: Детский парк

Когда: 18 августа, 10.00 - 18.00

Полную программу праздника смотрите здесь.