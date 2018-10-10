2018-10-10T12:21:20+03:00
Общество

В Псковской области наградят инспектора ДПС, спасшего из пожара пенсионерку

Как именно наградят полицейского, узнаем через одну – две недели
Алексей Назаров
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Инспектора ДПС Александра Иванова представили к ведомственной награде.Инспектора ДПС Александра Иванова представили к ведомственной награде.Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области
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В Псковской области инспектора ДПС Александра Иванова, спасшего из пожара пенсионерку, представят к награде. Как рассказала корреспонденту «Комсомольской правды – Псков» сотрудник пресс-службы УМВД России по Псковской области Дарья Чистякова, сейчас подготавливаются соответствующие документы. В течение нескольких дней эти документы дойдут до Москвы, где их рассмотрят в МВД России.

– Как именно наградят полицейского, будет известно не раньше, чем через одну – две недели, – сообщила Дарья Чистякова.

В Острове 6 октября инспектор ДПС ОГИБДД ОМВД России по Островскому району, лейтенант полиции Александр Иванов спас из горящей квартиры дома № 38 на улице 25 Октября 88-летнюю пенсионерку. Полицейский патрулировал неподалёку, когда из помещения раздался газовый хлопок. Сейчас пожилую женщину, чьё тело на 20% покрыто ожогами первой степени, перевозят из Островской межрайонной больницы в Псковскую областную клиническую больницу.

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