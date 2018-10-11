«На голую задницу я и в бане посмотрю»: Зритель пожаловался губернатору на секс и разврат в псковском спектакле «Ревизор»

СЕГОДНЯ 12:00 2018-10-11T13:10:15+03:00

Постановка режиссера из Санкт-Петербурга уже месяц идет на местной сцене. Что же возмутило театралов – узнала «Комсомольская правда – Псков»

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Псковский театр и прежде попадал на первые полосы российских газет. Чего только стоила скандальная история с отмененным спектаклем «Банщик», когда на сцену планировали перенести якобы записанные в бане истории о жизни города с его проститутками и вороватыми чиновниками. «Ну, не такой Псков, не такой», - настаивали седовласые актеры, побывав на репетиции и назвав развратом предлагаемое зрителю представление. Афиши сняли, зал заперли.

И снова гром среди ясного неба. Но на этот раз все зашло куда дальше репетиций. На сцене люди раздеваются, принимают душ, с пронзительными криками занимаются сексом, И все это в спектакле по произведению Николая Гоголя «Ревизор».

«КЛАССИКА ВОСПРИНИМАЕТСЯ ОСТРО, КОГДА…»

Поставил спектакль Пётр Шерешевский, главный режиссер Петербургского Камерного театра. Задействованы в нем псковские актеры. Главную роль, пройдоху Хлестакова, сыграл Камиль Хардин.

На выходе из театра многие крайне негативно высказывались о режиссере и спектакле. Фото: Андрей Кокшаров.

- Несмотря на то, что интерпретация Гоголя в нашем спектакле не совсем классическая, нет костюмов того века и так далее, но обстоятельства и ситуации остаются актуальными, поэтому мой Хлестаков современный, - рассказал он о спектакле незадолго до премьеры.

Кто же мог подумать, что настолько современный? А еще Камиль тогда охарактеризовал своего героя как «маленького человека с большими понтами». Но журналисты и театралы не обратили на эту фразу никакого внимания.

- Классика воспринимается нами остро только тогда, когда мы позволяем на нее взглянуть по-новому, - произнес кто-то из сотрудников театра на большой пресс-конференции накануне спектакля.

Первые зрители увидели постановку еще в начале сентября. И по городу поползли слухи: «Там та-ако-ое!».

Современные реалии и текст классического произведения встречаются на сцене. Фото: Андрей Кокшаров.

ПОДАРИЛА ДОЧЬ БИЛЕТЫ

В октябре спектакль вновь встал на афишу театра. Но на этот раз один из зрителей не удержался и оставил послание на сайте псковского губернатора, правда, обратился он в адрес первого заместителя главы региона Веры Емельяновой, которая тоже побывала на спектакле: «Объясните, почему никто не проверил, какие фантазии будет ставить режиссер Шерешевский на сцене Псковского драматического театра. 7 октября Вы ушли со второй части спектакля, а ведь там была самая «клубничка» (голая задница и постельная сцена). Мы от такой постановки «Ревизора» немного опешили. Не готовы еще мы к таким реалистичным сценам. Если нет внутренней цензуры у артистов, то цензура должна быть со стороны чиновников от культуры. «Спасибо» вам за наше окультуривание».

Автор послания – Игорь Тезнев. Он работает педагогом дополнительного образования в Детском доме творчества в Печорах.

Псковские зрители негодовали от увиденного. Фото: Андрей Кокшаров.

Оказалось, билеты на спектакль подарила дочь. Сама она живет в Москве, но частенько балует родителей и бабушку походами на культурные мероприятия. В этот раз выбор пал на спектакль «Ревизор».

- Мы немного удивились, артисты уже сидели на сцене, ели-пили, когда мы вошли в зал, - рассказал он корреспонденту «Комсомольской правды – Псков». – Ну, подумали мы, наверное это задумка такая. Одеты все современно, Бобчинский и Добчинский - рокеры …

«ГОЛУЮ ЗАДНИЦУ Я МОГУ И В БАНЕ ПОСМОТРЕТЬ…»

- Происходящее на сцене вызвало недоумение у многих зрителей старшего возраста, - продолжил Игорь Львович. – Молодежи в зале было много, им попроще.

Чем же удивил режиссер псковскую публику?

Хлестаков ведет инстаграм, выпоротая унтер-офицерская жена – ток-шоу с купцами. На сцене актеры раздеваются, принимают душ. И над всем этим, прямо над сценой, нависает огромный экран, на который с нескольких камер транслируют крупные планы героев. Даже мокрую задницу. Это и возмутило. А еще сцена секса Хлестакова и дочери Городничего. Уж такие там крики, говорят, стояли, что в зале аскрипели подлокотники кресел.

Постельная сцена гремела на весь зал. Фото: Андрей Кокшаров.

- Голые задницы я могу и в бане посмотреть, - заметил Игорь Тезнев. – Но на сцене, я считаю, их не надо показывать. Я, конечно, буду ходить в Псковский драмтеатр, но теперь уже внимательно рассматривать афиши, только при возрастном ограничении 12+. Мы с женой недавно смотрели спектакль «Казанова»… «Казанова»! И там было все куда боле пристойно.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Екатерина Омецинская, директор по связям с общественностью Камерного театра Малыщицкого:

- «Голая задница», «постельная сцена» – это всё необходимые художественные образы, чтобы показывать, насколько люди испортились, огрубели.

Валерий Павлов, директор Псковского драмтеатра с 1991 по 2009 годы:

– Художник может выражать себя, как считает нужным, но откровенные сцены – слабый приём! Если у режиссёра нет другой краски, чтобы изобразить мысль, то это отсутствие таланта, широкого кругозора. «Голой задницей» зрителя не завоюешь.

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